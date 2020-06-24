Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в очередной раз отказались рассматривать вопрос размещения летней площадки бара #ШО на Большой Морской, 65.

Об этом стало известно сегодня, 24 июня, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация произошла на заседании исполкома в среду, 10 июня.

На сегодняшнее заседание исполкома, после согласования с главным архитектором Николаева Андреем Цимбалом, снова был вопрос размещения летней площадки бара #ШО.

Однако член исполкома Владимир Тимошин указал на то, что на сегодняшний день возле заведения установили не передвижное сооружение, что предполагает собой размещение летней площадки, а вмонтировали в дом конструкцию.

— На сегодняшний день это передвижная конструкция в понимании требований законодательства Украины? Или это капитальное строительство? Давайте я вам напомню. Все конструкции, прикрепленные к стене — я вчера вечером туда заезжал — внизу они все забетонированы, а нам в прошлый раз главный архитектор сказал, что будет обрезано и поставлено на пятаки. Я вчера специально поехал посмотреть слышат нас или не слышат. У нас сегодня там не передвижное сооружение. Это заранее капитальная застройка, - сказал Владимир Тимошин.

В результате данный проект решения был снят с рассмотрения. При этом данный вопрос будет вынесен на заседание исполкома после того, как владельцы бара #ШО приведут в соответствие площадку для размещения летника, сделав передвижное сооружение.

Стоит отметить, что ранее владелец бара #ШО в Николаеве Дмитрий Волощенко пообещал уладить все вопросы с разрешительной документацией для установки летней площадки в центре города. При этом он рассказал, что площадка будет разборной, а здание, к которому ее пристраивают не является капитальным и показал проект, как будет выглядеть площадка.

Напомним, что 13 мая 2020 года исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал размещение 15 летних площадок по адресам: улицы Чкалова, 108Б, Декабристов, 38/6 (кафе «Штрудель»), Шевченко, 50, Пушкинская, 37-а, Декабристов, 38-а/1 («ZIZU Boulangerie»), 3 Слободская, 17, Никольськая, 51 (кофейня «Malongo»), Большая Морская, 65/5 («Мясо Хаус»), Озерная 13-г/1, Спасская, 48-а («Прохлада»), Никольская, 53/2 (кальян-бар «Noire»), проспект Богоявленский, 319-в. Также выносился вопрос о продлении срока действия/переоформления договоров на установку сервитутов по улице Соборной возле домов 3-а/9 (пиццерия «Челентано») и 5-в и Потемкинской возле дома 65/15.

Позже, 27 Мая на очередном заседании исполком согласовал размещение еще 4 летников по следующим адресам: улица Московская 20/3 («The Local»), улица Адмиральская 27/3 («Атмосфера»), проспект Мира 54в/1, и улица Соборная 1/11 («Паприка»).