Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который будет курировать работу политсилы в Николаевской области и ее участие в местных выборах рассказал, как планируется разгрузить грузопоток по дорогам области.

Об этом он заявил во время визита в порт «Ольвия», передают НикВести.

По словам главы фракции, для разгрузки грузопотока по дорогам Николаевской области, необходимо строительство объездной дороги и принятие парламентом законопроекта «О внутреннем водном транспорте», который позволит пускать грузовые баржи по рекам Украины и области в частности.

— Основная идея в том, чтобы попробовать разгрузить. С другой стороны увеличить контроль, поставить ВИМы, специальные программы. Это когда на ходу происходит весовой контроль с соответствующим наказанием тех грузоотправителей, которые превышают эти нормы. С другой стороны разгружать грузопоток — это строительство объездной дороги и принятие закона про внутренние водные пути, которые позволят за несколько лет на 50% разгрузить автомобильный поток. Для Николаева это очень важно. С одной стороны река заработает, а с другой стороны дороги будут меньше убиваться. Очень ожидаем принятие закона и скорейшее внедрение этих автоматизированных систем, - рассказал Давид Арахамия.

Напомним, что 24 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1182-1-д «О внутреннем водном транспорте». Проект закона еще проходит доработку в комитетах и будет вынесен для рассмотрения во втором чтении. Документом предлагается определить правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, в частности, вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя законопроект, заявил, то он позволит стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места, либерализировать рынок, допустив суда под иностранными флагами, что будет стимулировать международную торговлю, развивать водный путь между Украины и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 миллионов тонн грузов в год по Днепру, провести дерегуляцию сферы путем внедрения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах, упростить админуслуги про регистрации судов и имплементировать европейские нормы, привлечь новые иностранные инвестиции.

В то же врем, по мнению генерального директора «Нибулона» Алексея Вадатурского, законопроект о внутреннем водном транспорте № №1182-1-д в нынешней редакции - это неуважение к Украине в целом и к бизнесу, который развивает речное судоходство.

— Голоование за законопроект - это неуважение к Украине, к людям бизнеса, которые развивают речное судоходство в Украине и к тем, кто возрождает судостроение. Это предатели Украины. Потому что, голосуя «за», они делают все, чтобы уничтожить украинский флаг на украинских реках, уничтожить украинское судостроение, уничтожить экологию украинских рек, давая возможность скидывать в реки сточные воды с судов на ходу. Им мало сегодняшней ситуации с коронавирусом, нужно усилить эффект, чтобы украинцы еще ярче на себе почувстовали негатив, например, от эпидемии кишечной палочки или чего-то наподобие этого, - написал Алексей Вадатурский у себя в Facebook 23 апреля.



Ранее сообщалось, что народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении. Реагируя на это, Алексей Вадатурский тогда заявил, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.

Позже Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.

В свою очередь Офис Президента Украины принес свои извинения генеральному директору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому из-за обвинений нардепов.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что сделал выговор обоим нардепам, предложив им выйти на брифинг и объяснить, на чем основываются их обвинение в сторону предприятия.