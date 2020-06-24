Исполнительный директор АО «Николаевоблэнерго» Владимир Тележенко утверждает, что бывший руководитель Олег Сивак, который фактически захватил предприятие, незаконно отстранил его от работы.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Владимира Тележенко, бывший директор Олег Сивак вместе со своим помощником Дмитрием Бабичем захватили предприятие и уволили всех неугодных сотрудников, которые мешали им «разграблять предприятие».

— Я очень неудобен. Я не принимаю участие в разграблении предприятия. В нашей стране не любят людей честных, со своей твердой позицией, ну и вот я один из таких. Я не даю им работать. Они меня хотели уволить еще 12 мая. Сивак завел на предприятие свою бригаду во главе с мошенником Бабичем. Сивак уволил финансового директора, хотели и меня заодно убрать, но у них не получилось. Сейчас происходит тихое, плохо пахнущее рейдерство. Бабич прикрывается тем, что он якобы депутат от партии «Слуга народа», что у него есть серьезные связи. Но, он на самом деле обыкновенный мошенник, который завел своих людей, устроил допросы после одного из которых умер мой сотрудник. Директор Сивак создает вид, что он в конфликте с бабичем, но это все постанова, — заявил Владимира Тележенко.

Олег Сивак, фото пресс-службы Николаевского горсовета

Он также заявил, что собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением о фактах разграбления предприятия и своего незаконного отстранения от обязанностей.

— С пятницы с предприятия начали вывозить металлолом, воруют электроэнергию и продают, ее как «горячие пирожки». Меня не пускают на рабочее место, меня убрали с сайта предприятия. Они взломали мой кабинет на основе непонятного мне приказа. Я буду обращаться в соответствующие органы, так как это унижает меня и мой авторитет, как руководителя. Я буду бороться и защищать свое имя. Они мне в приемную подкинули патроны от охотничьего карабина «Сайга». Глупый поступок. Они роют себе все более глубокую яму и в этом им не нужно мешать, — резюмировал Владимира Тележенко.

Напомним, что новоназначенный директор АО «Николаевоблэнерго» Сергей Кугатов несколько месяцев не может приступить в выполнению своих обязанностей, так как его предшественник Олег Сивак фактически захватил предприятие.

Как стало известно, еще 26 февраля Кабинет Министров согласовал Сергея Кугатова на должность исполняющего обязанности генерального директора «Николаевоблэнерго», доля собственности государства в уставном каппитале которого составляет 70%.

9 апреля Наблюдательный Совет АО «Николаевоблэнерго» назначил Сергея Кугатова исполняющим обязанности генерального директора предприятия. В тот же день решением Наблюдательного совета был расторгнут контракт с предыдущим директором Облэгнерго Олегом Сиваком.

Однако, Олег Сивак 20 апреля завел на предприятие группу в составе Бабича Дмитрия Алексеевича, Чинюка Сергея Владимировича, Ткаченка Сергея Петровича, Ковалева Андрея Васильевича и Пахолюк Инны Николаевны, которые фактически незаконно захватили административное помещение АО «Николаевоблэнерго» и «руководят» предприятием вместо Сивака. Работники предприятия сообщили, что «такого бардака и беззакония на их предприятии никогда не было».

При этом, Олег Сивак подписал приказы об отправке в отпуск штатных руководителей подразделений, обеспечивающих поставки товаров и услуг для «Николаевоблэнерго». На время их отпуска приняты по трудовым договорам вышеуказанные лица с установлением окладов.

С начала июня 2020 года Олег Сивак ушел на больничный, оставив снабжение предприятия в руках людей группы Бабича.

Ранее также сообщалось, что на «Николаевоблэнерго» умер сотрудник после «допроса с пристрастием» от Службы экономической безопасности.