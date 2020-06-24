Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что за сложившуюся с зависшими в горсовете сотнями земельных вопросов ситуацию должны нести ответственность чиновники, которые выносят в зал неготовые проекты решений.

Такое мнение Елена Киселева высказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, Управление земельных ресурсов и Департамент архитектуры Николаевского горсовета отозвали с рассмотрения сессии 750 земельных вопросов, чтобы заново провести всю предсессионную процедуру их рассмотрения.

— Там вообще произошла фантасмагория с земельными вопросами, - прокомментировала такие действия чиновников Елена Киселева.

Депутат заявила, что чиновники не имели права «отзывать» уже вынесенные на рассмотрение сессии вопросы.

— Как комично это звучит, когда исполнительные органы, которые в принципе инициируют вынесение вопросов на сессию, через год после этой инициации снимают эти же вопросы для того, чтобы посмотреть там в силу каких-то вновь выявленных обстоятельств. За год может быть что-то и поменялось, но заявитель дает пакет документов на текущую дату. Там есть такие нюансы, как сроки, пакет документов, который должен быть. Даже если через год произошло что-то, то этот пакет не может рассматриваться по обстоятельствам на текущую дату. Решение должно было быть принято в течение того месяца, подготовлено и принято. Но сейчас речь не об этом. Я считаю, что большинство нерешенных сегодня вопросов на Адмиральской, 20 - это плохая организация процесса. Пока вопросы не систематизированы, по ним нет нормальной документации, нет снятых острых каких-то точек, если там есть нарушения действующего законодательства - то это вина органов исполнительной власти. В зал должна заноситься понятная повестка, отработанная всем депутатским корпусом, не вызывающая конфликтов. Конфликты должны быть на сессии закрыты только двумя моментами: или кнопкой «за» проект решения, или кнопкой «против», - сказала Елена Киселева.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в течение месяца на сессии городского совета будут рассмотрены все «зависшие» земельные вопросы.

Как известно, в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов.