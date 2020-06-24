Также, НикВести писали о том, что думают архитекторы Николаева о реконструкции Соборной площади.

Бывший главный архитектор Николаева Анна Палеха раскритиковала проект реконструкции Соборной площади. Также свое недовольство проектом высказывал депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор. Его коллега по фракции Юрий Гранатуров также выступал с критикой идеи реконструкции Соборной площади.

В свою очередь руководитель проекта реконструкции Соборной площади Евгений Парулава убежден, что проект реконструкции площади никак не должен соотноситься со зданием Николаевского городского совета, которое там находится.

Бывший заместитель городского головы Николаева по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений Владимир Гуллер призвал депутатов горсовета не финансировать концепцию реконструкции Соборной площади и части Флотского бульвара, которая победила в архитектурном конкурсе, организованном Агентством развития Николаева.

Он также заявлял, что деньги, выделенные на реконструкцию Соборной площади, необходимо потратить на более важные проекты, а площадь лишь переасфальтировать и «озеленить».

17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна была выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

При этом, украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором показал смету выполнения работ и рассказал о возможных закупках материалов и комплектующих, которые использовались компанией «БВК «Пик - Строй». После этого, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета прошли обыски.

Также выяснилось, что при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подрядная фирма устранит недостатки в рамках гарантии.

5 июня 2020 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил новый тендер на 10,7 миллионов по реконструкции Соборной площади, который был отменен уже 22 июня, так как никто не подал документы для участия в торгах.

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял новое видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором раскритиковал качество выполненных работ, а также дополнительные траты на завершение ее реконструкции на сумму в 11 миллионов гривен.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия доволен тем, как выглядит Соборная площадь в Николаеве после реконструкции.