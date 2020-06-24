Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который будет курировать работу политсилы в Николаевской области и ее участие в местных выборах заявил, что необходимо уменьшать коррупционную составляющую в «Укртрансбезопасности», чтобы решить проблему с движением фур с перегрузом.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский назвал «засранцами» дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им «будет больно». Примечательно, что по словам президента, в данном чате дальнобойщики в том числе обсуждали как проехать через Коблево.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» отметил, что в чатах Viber водители большегрузов обсуждают как договариваются с представителями «Укртрансбезопасности», которые должны осуществлять весовой контроль.

По его мнению, необходимо «уменьшить коррупционную составляющую» и делать автоматизированные весовые комплексы для выявления транспорта с перевесом.

— Надо с чего-то начинать. Первое, уменьшить коррупционную составляющую в «Укртрансбезопасности», которая договаривается, все это знают, в этих чатах это активно обсуждают, сколько стоит проехать там и так далее. Второе, не ломать эти весовые комплексы и делать их автоматизированными. В Киеве сейчас хороший пример, где поставили камеры автоматического замера скорости, и как там не договаривайся в чатах Viber — всё, вопрос решён, - акцентировал Давид Арахамия.

Ранее Давид Арахамия заявил, что необходимо ужесточать контроль и наказание за движение транспорта с перегрузом в области.