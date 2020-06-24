Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который будет курировать работу политсилы в Николаевской области и ее участие в местных выборах заявил, что необходимо ужесточать контроль и наказание за движение транспорта с перегрузом в области.

Об этом он заявил во время визита в порт «Ольвия», передают НикВести.

Давид Арахамия отметил, что на рассмотрение парламентом внесены «возможно, чересчур экстремальные» законопроекты, которые предусматривают ответственность как за прием транспорта с перегрузом, например, элеватором, так и за саму транспортировку с перевесом.

— На любое действие будет возникать противодействие. Нужно ужесточать контроль, в том числе ужесточить ответственность. В парламенте уже есть несколько законопроектов, они, возможно, чересчур экстремальные, чтобы уже на въезде, когда разгружается человек на элеваторе, чтобы несли совокупную ответственность. Чтобы хозяин элеватора, он не принимал груз, если есть перегруз, и передавал эту информацию в «Укртрансбезопасность» и полицию, и штрафовали грузоотправителя. Возможно, это тоже решение, - акцентировал Давид Арахамия.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.

Напомним, что НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.