Глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко заявил, что кандидатов политсилы на местных выборах будут обучать основам самоуправления, а после выборов продолжат учить муниципальному управлению.

Об этом он заявил в Николаеве, 23 июня, во время представления регионального избирательного штаба для участия в местных выборах-2020, передают НикВести.

Политик отметил, что когда партия определится с кандидатами от «Слуги народа» на местных выборах, они пройдут онлайн-обучение самоуправлению, изучат законодательную базу, чтобы «попадая в совет, имели представление как это работает».

— У нас есть две составляющие. Первая, когда мы определимся с кандидатами в кандидаты — кандидатами они станут после выдвижения — это будет онлайн-обучение. Нам будут помогать делать его коллеги, которые занимаются цифровой трансформацией в нашей стране. Онлайн обучение по темам, что такое местное самоуправление, как оно работает, какая законодательная база, что такое исполком и коммунальные предприятия, чтобы люди, попадая в совет, имели представление как это работает, - отметил Александр Корниенко.

Также глава партии рассказал, что и после выборов обучение депутатов местных советов продолжится: будет сотрудничество с международными партнерами и обмен опыта между депутатами.

— После выборов мы думаем реализовать проект матричного обучение за счёт обмена опытом наших местных депутатов. Мы получим около 1,5 тысяч фракций по стране. В каждой из них буду депутаты от «Слуги народа», которые занимаются образованием, бюджетом, инфраструктурой, местными дорогами. Мы будем в Киеве в партийном офисе их собирать, помогать им улучшать своё понимание законодательной базы, знакомить их с профильными депутатами от СН и делать коллектив, который будет взаимообогощаться... В следующем году мы будем направлять госфинансирование на вот такие вот слёты, на поддержку местных ячеек, на организацию обучения. Также у нас есть договоренность с огромным количеством международных партнеров, которые готовы обучать всякому. Там есть предметные вещи по муниципальному управлению, до ковида они готовы были в Европу нас приглашали, чтобы обмениваться опытом, - подытожил Александр Корниенко.

Напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который будет курировать работу политсилы в Николаевской области и ее участие в местных выборах, считает, что основная задача, которая будет стоять перед новым городским советом - это найти пути для того, чтобы удвоить поступления в бюджет города.

Ранее Давид Арахамия рассказал о том, как будут формироваться списки в Николаевский городской и областной советы.