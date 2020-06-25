Народный депутат Украины, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия негативно высказался о ситуации, сложившейся вокруг блокирования вступления в должность нового директора АО «Николаевоблэнерго».

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, новоназначенный директор АО «Николаевоблэнерго» Сергей Кугатов несколько месяцев не может приступить в выполнению своих обязанностей, так как его предшественник Олег Сивак фактически захватил предприятие.

Комментируя эту ситуацию, Давид Арахамия высказал мнение, что «это дикость», что на фактически государственном предприятии, 70% его акций принадлежит государству, не может приступить к обязанностям новый директор.

— Насколько мне известно, есть новый директор, которого назначил акционер в лице государства, и он не может приступить к выполнению своих обязанностей. На мой взгляд - это дикость. Надо это прекращать как можно быстрее. Понятно, что у нас несовершенная судебная система, и можно через суды заблокировать какие-то решения и потянуть процесс, - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что народные депутаты будут обращаться в правоохранительные органы относительно ситуации на «Николаевоблэнерго».

— Доходят обращения от граждан о том, что на «Николаевоблэнерго» процветает коррупция, какие-то незаконные подключения, незаконные сборы за подключение ТУ и так далее. Действительно, сигналы такие идут. Поэтому, будем обращаться во все правоохранительные органы, требовать немедленной реакции. Нам это абсолютно не нужно, в Николаеве должно быть спокойствие, предприятие должно работать в том режиме, в котором предусмотрена его работа, - сказал Давид Арахамия.

Ранее также сообщалось, что на «Николаевоблэнерго» умер сотрудник после «допроса с пристрастием» от Службы экономической безопасности.