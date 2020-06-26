Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский отметил, что информацию о взяточничестве Андрея Балоня получил от Службы безопасности Украины несколько дней назад.

«Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным. Нет «наши — не наши». Украл — садись», — сказал он.

Напомним, вчера, 25 июня, в результате спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с СБУ и другими правоохранителями был задержан глава Кировоградской ОГА Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен. Согласно сообщению НАБУ, чиновники вымогали 1,8 миллиона гривен с руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за «невмешательство в работу».

Позже внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.