Сотрудники Службы безопасности Украины поймали чиновников на хищении при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких для одной из клинических больниц Сум. Медучреждение вместо 23 получило только 5 ИВЛ.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Для закупки 23 аппаратов ИВЛ местные власти заключили договор с коммерческой структурой на 17 миллионов гривен из бюджета. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины. У фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас проверяется причастность чиновников к созданию преступной схемы.
Напомним, народный депутат от партии Европейская солидарность Владимир Арьев сообщил, что получил данные от таможни, согласно которым в январе-феврале 2020 года Украина продала за рубеж более 500 тонн медицинских масок.
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Сотрудники Службы безопасности Украины поймали чиновников на хищении при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких для одной из клинических больниц Сум. Медучреждение вместо 23 получило только 5 ИВЛ.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Для закупки 23 аппаратов ИВЛ местные власти заключили договор с коммерческой структурой на 17 миллионов гривен из бюджета. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины. У фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас проверяется причастность чиновников к созданию преступной схемы.
Напомним, народный депутат от партии Европейская солидарность Владимир Арьев сообщил, что получил данные от таможни, согласно которым в январе-феврале 2020 года Украина продала за рубеж более 500 тонн медицинских масок.