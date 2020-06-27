Сотрудники Службы безопасности Украины поймали чиновников на хищении при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких для одной из клинических больниц Сум. Медучреждение вместо 23 получило только 5 ИВЛ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Для закупки 23 аппаратов ИВЛ местные власти заключили договор с коммерческой структурой на 17 миллионов гривен из бюджета. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины. У фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас проверяется причастность чиновников к созданию преступной схемы.

Напомним, народный депутат от партии Европейская солидарность Владимир Арьев сообщил, что получил данные от таможни, согласно которым в январе-феврале 2020 года Украина продала за рубеж более 500 тонн медицинских масок.