Народный депутат от партии Европейская солидарность Владимир Арьев сообщил, что получил данные от таможни, согласно которым в январе-феврале 2020 года Украина продала за рубеж более 500 тонн медицинских масок.

Об этом говорится в ответе ведомства на его запрос, который он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Таможня наконец смогла ответить на мой запрос, не прошло и трех месяцев. Итак, в январе-феврале этого года Украина продала за границу более 500 тонн (!) медицинских масок. Помните дефицит в начале карантина. То-то же. Но, новость в другом. Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале. А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту. Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору. Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ, — написал Владимир Арьев.

Больше всего масок было экспортировано в Германию, Румынию, Словакию и Китай. Также 18 тонн масок по более низкой цене были проданы в Россию.

Согласно документу, Китаю маски продавали по $45 тысяч за тонну, Польше по $18 тысяч 700, а России дешевле — по $3 тысячи 300 или по 25 копеек за маску

Владимир Арьев напомнил, что уже в марте Украина импортировала медицинские маски из Китая.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1109 человек — это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине. Также зафиксировали 19 летальных случаев, а 541 человек — выздоровел.