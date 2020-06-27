Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского городского совета Виктор Линник заявил, что при нем КП работает эффективнее, чем при предыдущем руководителе.
Об этом пишет Шиповник.
— На сегодняшний день у нас 128 собак и практически 90% вольеров заняты. Мы стараемся работать на полную мощность. Мы не можем себе позволить достаточно большой штат, чтобы ее больше увеличить пропуска работы предприятия. По сравнению с прошлыми годами. Работаем по тендерному договору, отрабатываем заявки, составляются графики, выезжаем, отлавливаем собак, привозим на предприятие и проводим дальнейшие мероприятия, - рассказал Виктор Линник.
Кроме того, он отметил, что благодаря адопции собак на предприятии становится меньше.
– Адопцией занимаемся очень активно. Современный мир технологий, интернета и социальных сетей и с помощью странице в Facebook, Instagram мы делаем публикации по поводу животных, тех, которых отлавливаем. Стараемся их максимально возможно пристроить. Передаем животных новым хозяевам по документам, договорам и чипированию для того, чтобы наши горожане и будущее собственники животных за воспитание был ответственен хозяин. Также, отдельная благодарность СМИ — они поддерживают очень наши публикации в Facebook, Instagram и нечасто к нам приходят люди и мы спрашиваем откуда нас узнали, а люди говорят, что с такого-то сайта, издание разместило или в Facebook. То есть, акцент делаем на адопциях в первую очередь, - сказал Виктор Линник.
При этом директор КП отметил, что несмотря на недостаточное финансирование и небольшой штат — предприятие работает стабильно.
— Есть показатели в 2020 года и какие показатели были в предыдущих годах. И в сравнении как работало предприятие в тех годах и предприятие сейчас, то в 2018-2019 годах было достаточно финансирование и количество сотрудников. В среднем ранее было 29 человек, а сейчас 19 человек. И все равно мы даем показатель, который в два раза больше, чем в прошлых годах. Несмотря на такие условия работы. В основном на самом деле необходимо работать и тогда результат будет виден, а не разговаривать. Поэтому это у нас в первую очередь такая задача, - добавил Виктор Линник.
Стоит отметить, что ранее должность директора «Центра защиты животных» занимал Александр Голобродский.
Напомним, в мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
В сентябре 2019 года действующий тогда директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский рассказал, что Николаеве насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.
В частности, Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре 2019 года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Виктории Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая может обойтись бюджету в 37 миллионов гривен для городского бюджета.
В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.
Также, в декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».
При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета заявили, что не знают, на сколько уменьшится количество бездомных собак в Николаеве в случае принятия их программы по обращению с животными.
В 2020 года новым директором «Центра защиты животных» стал Виктор Линник. Спустя полгода после его назначения стало известно, что остаток средств на счету КП составил 79 тысяч 220 гривен и этой суммы хватит только на 7 дней полноценной работы предприятия.
При этом, 23 июня 2020 года депутаты городского совета провалили голосование за принятие программы по обращению с бездомными животными в Николаеве на 2020-2024 года. Таким образом, на сегодняшний день программа остается непринятой.
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Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского городского совета Виктор Линник заявил, что при нем КП работает эффективнее, чем при предыдущем руководителе.
Об этом пишет Шиповник.
— На сегодняшний день у нас 128 собак и практически 90% вольеров заняты. Мы стараемся работать на полную мощность. Мы не можем себе позволить достаточно большой штат, чтобы ее больше увеличить пропуска работы предприятия. По сравнению с прошлыми годами. Работаем по тендерному договору, отрабатываем заявки, составляются графики, выезжаем, отлавливаем собак, привозим на предприятие и проводим дальнейшие мероприятия, - рассказал Виктор Линник.
Кроме того, он отметил, что благодаря адопции собак на предприятии становится меньше.
– Адопцией занимаемся очень активно. Современный мир технологий, интернета и социальных сетей и с помощью странице в Facebook, Instagram мы делаем публикации по поводу животных, тех, которых отлавливаем. Стараемся их максимально возможно пристроить. Передаем животных новым хозяевам по документам, договорам и чипированию для того, чтобы наши горожане и будущее собственники животных за воспитание был ответственен хозяин. Также, отдельная благодарность СМИ — они поддерживают очень наши публикации в Facebook, Instagram и нечасто к нам приходят люди и мы спрашиваем откуда нас узнали, а люди говорят, что с такого-то сайта, издание разместило или в Facebook. То есть, акцент делаем на адопциях в первую очередь, - сказал Виктор Линник.
При этом директор КП отметил, что несмотря на недостаточное финансирование и небольшой штат — предприятие работает стабильно.
— Есть показатели в 2020 года и какие показатели были в предыдущих годах. И в сравнении как работало предприятие в тех годах и предприятие сейчас, то в 2018-2019 годах было достаточно финансирование и количество сотрудников. В среднем ранее было 29 человек, а сейчас 19 человек. И все равно мы даем показатель, который в два раза больше, чем в прошлых годах. Несмотря на такие условия работы. В основном на самом деле необходимо работать и тогда результат будет виден, а не разговаривать. Поэтому это у нас в первую очередь такая задача, - добавил Виктор Линник.
Стоит отметить, что ранее должность директора «Центра защиты животных» занимал Александр Голобродский.
Напомним, в мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
В сентябре 2019 года действующий тогда директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский рассказал, что Николаеве насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.
В частности, Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре 2019 года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Виктории Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая может обойтись бюджету в 37 миллионов гривен для городского бюджета.
В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.
Также, в декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».
При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета заявили, что не знают, на сколько уменьшится количество бездомных собак в Николаеве в случае принятия их программы по обращению с животными.
В 2020 года новым директором «Центра защиты животных» стал Виктор Линник. Спустя полгода после его назначения стало известно, что остаток средств на счету КП составил 79 тысяч 220 гривен и этой суммы хватит только на 7 дней полноценной работы предприятия.
При этом, 23 июня 2020 года депутаты городского совета провалили голосование за принятие программы по обращению с бездомными животными в Николаеве на 2020-2024 года. Таким образом, на сегодняшний день программа остается непринятой.