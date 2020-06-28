Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признался, что устал от занимаемой должности и нагрузки, возникшей с появлением пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в интервью журналистке Алесе Бацман 26 июня, отвечая на вопрос о политических амбициях.

— Я врач по профессии, и знаете, чего бы хотел больше всего сейчас? Преодолеть эпидемию коронавирусной болезни и хотя бы неделю провести с женой и ребенком без телефона, - сказал Виктор Ляшко.

Он также добавил, что с каждым днем все сильне ощущает истощение. Он готов работать до тех пор, пока это нужно государству, но не прочь передать дела преемнику.

— Драйвит только то, что твои решения сегодня влияют на ситуацию и спасают жизни... Я буду здесь, пока требуется мое решение. Если будет человек, который готов меня заменить, и скажет: «Я готов принимать те решения, которые ты принимаешь, команда министерства это принимает», — я с радостью пойду отдохнуть или заниматься другим делом, которое будет поднимать Украину на более высокую ступень, - сказал Виктор Ляшко.

На вопрос, хочет ли он стать мэром Киева, Виктор Ляшко ответил: «Я думаю, что мало кто бы сказал «нет» на такое предложение».

Также он сказал, что в десятилетней перспективе, возможно, хотел бы даже стать президентом Украины.

— Если вы будете помнить фамилию Ляшко, потому что с ковидной эпидемией мы точно справимся за этот период времени, - добавил он.

Напомним, что начиная с понедельника, 22 июня, карантинные меры будут усиливаться в тех областях, где этого требует ситуация.