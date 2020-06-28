Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров с просьбой установить камеры в портах города, чтобы бороться с движением большегрузов с перевесом по дорогам области.
Об этом шла речь во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского с мэрами и главами облгосадминистраций, сообщил источник НикВести.
Александр Сенкевич во время своего выступления обратился к Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Министру внутренних дел Арсену Авакову, заявиви, что дороги в областях, в частности в Николаевской, необходимо как строить, так и защищать от движения габаритного транспорта с перегрузом. Мэр отметил важность контроля за соблюдением весовых норм на дорогах.
Городской голова обратился к премьер-министру и напомнил о необходимости контролировать исполнение пункта 35 постановления Кабмина «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования», а именно ограничение или запрещение движения большегрузов, когда из-за погодных условий дороги могут быть разрушены.
Также согласно постановлению, могут быть установлены сезонные ограничения на движение большегрузов на отдельных участках дороги.
— 35. Движение тяжеловесных и / или крупногабаритных транспортных средств может быть временно ограничено или запрещено в случае наступления погодно-климатических условий, при которых эксплуатация таких транспортных средств может привести к значительному повреждению автомобильных дорог или отрицательно сказаться на безопасности движения. Могут также устанавливаться сезонные ограничения на движение тяжеловесных и / или крупногабаритных транспортных средств по определенным маршрутам или на отдельных участках автомобильных дорог по таким маршрутам, о чем Укравтодор должен своевременно информировать перевозчиков через средства массовой информации или путем размещения соответствующей информации на определенной веб-странице в Интернет, - говорится в постановлении Кабмина от 27 июня 2007 года.
В свою очередь Арсен Аваков ответил на заявление мэра, подчеркнув, что в регионах необходимо устанавливать больше весовых комплексов для выявления авто с перегрузом.
Александр Сенкевич ответил Министру внутренних дел, добавив, что требуется обязать на законодательном уровне устанавливать видеокамеры на весах в портах, куда прибывают фуры с перегрузом.
По его мнению, такой подход эффективнее, чем контроль сотен полицейских и сотрудников «Укртрансбезопасности» непосредственно на ГВК на дорогах, которые большегрузы нередко объезжают по полям.
Арсен Аваков подытожил, что такая инициатива возможно для реализации в перспективе, однако на данный момент необходимо строить пункты габаритно-весового контроля на трассах.
Напомним, что ранее начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что на трассах Н-11 Днепр — Николаев и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, при их реконструкции, не были предусмотрены места для установки весовых комплексов, чтобы выявлять большегрузы с перевесом.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.
Также ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как рассказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, комплексы автоматического взвешивания в Николаевской области для большегрузов установят до конца 2020 года.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров с просьбой установить камеры в портах города, чтобы бороться с движением большегрузов с перевесом по дорогам области.
Об этом шла речь во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского с мэрами и главами облгосадминистраций, сообщил источник НикВести.
Александр Сенкевич во время своего выступления обратился к Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Министру внутренних дел Арсену Авакову, заявиви, что дороги в областях, в частности в Николаевской, необходимо как строить, так и защищать от движения габаритного транспорта с перегрузом. Мэр отметил важность контроля за соблюдением весовых норм на дорогах.
Городской голова обратился к премьер-министру и напомнил о необходимости контролировать исполнение пункта 35 постановления Кабмина «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования», а именно ограничение или запрещение движения большегрузов, когда из-за погодных условий дороги могут быть разрушены.
Также согласно постановлению, могут быть установлены сезонные ограничения на движение большегрузов на отдельных участках дороги.
— 35. Движение тяжеловесных и / или крупногабаритных транспортных средств может быть временно ограничено или запрещено в случае наступления погодно-климатических условий, при которых эксплуатация таких транспортных средств может привести к значительному повреждению автомобильных дорог или отрицательно сказаться на безопасности движения. Могут также устанавливаться сезонные ограничения на движение тяжеловесных и / или крупногабаритных транспортных средств по определенным маршрутам или на отдельных участках автомобильных дорог по таким маршрутам, о чем Укравтодор должен своевременно информировать перевозчиков через средства массовой информации или путем размещения соответствующей информации на определенной веб-странице в Интернет, - говорится в постановлении Кабмина от 27 июня 2007 года.
В свою очередь Арсен Аваков ответил на заявление мэра, подчеркнув, что в регионах необходимо устанавливать больше весовых комплексов для выявления авто с перегрузом.
Александр Сенкевич ответил Министру внутренних дел, добавив, что требуется обязать на законодательном уровне устанавливать видеокамеры на весах в портах, куда прибывают фуры с перегрузом.
По его мнению, такой подход эффективнее, чем контроль сотен полицейских и сотрудников «Укртрансбезопасности» непосредственно на ГВК на дорогах, которые большегрузы нередко объезжают по полям.
Арсен Аваков подытожил, что такая инициатива возможно для реализации в перспективе, однако на данный момент необходимо строить пункты габаритно-весового контроля на трассах.
Напомним, что ранее начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что на трассах Н-11 Днепр — Николаев и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, при их реконструкции, не были предусмотрены места для установки весовых комплексов, чтобы выявлять большегрузы с перевесом.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.
Также ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как рассказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, комплексы автоматического взвешивания в Николаевской области для большегрузов установят до конца 2020 года.