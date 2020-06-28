Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров с просьбой установить камеры в портах города, чтобы бороться с движением большегрузов с перевесом по дорогам области.

Об этом шла речь во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского с мэрами и главами облгосадминистраций, сообщил источник НикВести.

Александр Сенкевич во время своего выступления обратился к Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Министру внутренних дел Арсену Авакову, заявиви, что дороги в областях, в частности в Николаевской, необходимо как строить, так и защищать от движения габаритного транспорта с перегрузом. Мэр отметил важность контроля за соблюдением весовых норм на дорогах.

Городской голова обратился к премьер-министру и напомнил о необходимости контролировать исполнение пункта 35 постановления Кабмина «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования», а именно ограничение или запрещение движения большегрузов, когда из-за погодных условий дороги могут быть разрушены.

Также согласно постановлению, могут быть установлены сезонные ограничения на движение большегрузов на отдельных участках дороги.

— 35. Движение тяжеловесных и / или крупногабаритных транспортных средств может быть временно ограничено или запрещено в случае наступления погодно-климатических условий, при которых эксплуатация таких транспортных средств может привести к значительному повреждению автомобильных дорог или отрицательно сказаться на безопасности движения. Могут также устанавливаться сезонные ограничения на движение тяжеловесных и / или крупногабаритных транспортных средств по определенным маршрутам или на отдельных участках автомобильных дорог по таким маршрутам, о чем Укравтодор должен своевременно информировать перевозчиков через средства массовой информации или путем размещения соответствующей информации на определенной веб-странице в Интернет, - говорится в постановлении Кабмина от 27 июня 2007 года.

В свою очередь Арсен Аваков ответил на заявление мэра, подчеркнув, что в регионах необходимо устанавливать больше весовых комплексов для выявления авто с перегрузом.

Александр Сенкевич ответил Министру внутренних дел, добавив, что требуется обязать на законодательном уровне устанавливать видеокамеры на весах в портах, куда прибывают фуры с перегрузом.

По его мнению, такой подход эффективнее, чем контроль сотен полицейских и сотрудников «Укртрансбезопасности» непосредственно на ГВК на дорогах, которые большегрузы нередко объезжают по полям.

Арсен Аваков подытожил, что такая инициатива возможно для реализации в перспективе, однако на данный момент необходимо строить пункты габаритно-весового контроля на трассах.

Напомним, что ранее начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что на трассах Н-11 Днепр — Николаев и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, при их реконструкции, не были предусмотрены места для установки весовых комплексов, чтобы выявлять большегрузы с перевесом.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.

Также ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.