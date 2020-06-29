Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел проверку курортной зоны в Рыбаковке, заявив, что местные предприниматели и отдыхающие не соблюдают карантинных норм.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, губернатор напомнил об аналогичной ситуации в Коблев и подчеркнул, что на ближайшей комиссии по техногенной безопасности будут приняты важные решения.

– Ситуация аналогична той, что сложилась вчера в Коблево - средствами индивидуальной защиты люди пренебрегают, не заботятся о своем здоровье и жизни окружающих. Завтра состоится комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, где будут приняты важные решения, - написал Александр Стадник.

Ранее глава ОГА обратился к представителям районной власти с просьбой провести разъяснительную работу с руководителями и директорами баз отдыха, рынков, магазинов по соблюдению условий карантина. В случае несоблюдения по отношению к ним будут применяться административные меры.

Отметим, что в этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине прошло 10 июня.

Ранее сообщалось, в зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса.

Также ранее владельцы баз отдыха и отелей в Коблево обратились к руководству области и громады с просьбой снизить процент туристического сбора.