Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил усилить сотрудничество с полицией по соблюдению теплового режима и недопуску фур в город.

Об этом стало известно во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент НикВести.

— Не могу пройти мимо вопроса, которое уже два дня существует в нашем городе, это проблема с выездом и въездом в город. Я говорил с главой ОГА, с главой полиции в области относительно соблюдения теплового режима полицией. Хочу в любом случае поблагодарить полицейским, они вчера прекрасно отработали день на выезд и въезд в город, поставили там регулировщиков. Нам нужно с ними лучше сотрудничать, так как меняется количество автомобилей в городе. Раньше пробки для нас были страшным сном, а сегодня стали реальностью. Давайте сотрудничать с полицейскими, они нам могут предлагать решения этой проблемы с пробками. Может мы изменим разметку на дорогах, может еще что-то, — поручил Александр Сенкевич.