В понедельник, 29 июня, в Очков произошло пожар на балконе жилого пятиэтажного дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что информация о пожаре на улице Строителей поступила в Службу спасения «101» в 20:15.

По указанному адресу прибыли три отделения 22-й государственной пожарно-спасательной части. Стало известно, что огонь охватил балкон на четвертом этаже дома. Спасатели в 20:28 пожар локализовали, в 20:33 - ликвидировали на площади 8 м2, а также не допустили распространения внутрь квартиры.

Причина устанавливается. К тушению привлекалось три единицы техники, 10 человек от ГСЧС.

Дополнительно прибыли карета скорой медицинской помощи, аварийная бригада АО «Николаевгаз». Пострадавших при пожаре нет.

Напомним, ранее в Николаеве спасатели потушили пожар в кафе-пекарне на первом этаже жилого дома по улице Гонгадзе.