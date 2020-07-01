В результате ливня, который прошел вчера, 30 июня, в Николаеве, спасателям пришлось вытаскивать из затопленных участков дорог 4 машины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что ливень, который прошел в Николаеве и области сопровождался шквальным ветром до 28м/с. Усложнение погодных условий привело к падению деревьев и локальным подтоплениям участков дорог.

Подразделения ГУ ГСЧС для ликвидации последствий привлекались 5 раз. С затопленных участков дорог изъято 4 машины, убрано 3 дерева, в том числе дерево, которое заблокировано проезд к городской больнице №3 Николаева.

Сообщается, что кроме города помощь оказывалась в Арбузинском и Вознесенском районах области. Всего от ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 20 человек.

О последствиях ливня в Николаеве читайте по ссылке.