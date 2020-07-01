Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что подход к ремонту дорог в Херсонской области лучше, чем в Николаевской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Посетил две области на юге — Николаевскую и Херсонскую. Опять интересный пример, когда между двумя соседними областями разница в подходах к дорогам наглядна и ощутима каждом путешествующему. Здесь и о «роли личности в истории», и о системном и криминальном бизнесе, - написал Александр Кубраков.

По его словам, в этом году планируется отремонтировать 177 километров дорог Херсонской области, на что выделено 2,1 миллиарда гривен.

— В Херсонской области годами служба дорог варила «кашу из топора» — со 100 миллионов гривен находила средства на содержание в нормальном состоянии ключевых маршрутов. В этом году государство направляет 2,1 миллиарда гривен на обновление дорог государственного значения на Херсонщине. Это позволит обновить 177 километров дорог. Для сравнения масштабов — если приплюсовать все отремонтированные километры дорог за последние 10 лет — получим только 116,4 километра, - сообщил Александр Кубраков.

Также он добавил, что Николаевщина — одна из областей Украины с наихудшими дорогами.

— В Николаевской области — одной из наихудшими дорогами и крупнейшим финансированием в этом году — решающими будут ближайшие недели. В обеих областях не без приключений с блокировкой тендеров, долговременными разработками и корректировками проектов. И амбициозный план воплощается, шаг за шагом, - добавил Александр Кубраков.

Напомним, глава «Укравтодора» Александр Кубраков анонсировал ремонт автодороги, ведущей к Очакову. Начало работ запланировано на июль.