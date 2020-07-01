Глава областной организации партии «Наш край», депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин заявил о попытке дискредитировать его семью и возмутился, что его супругу Татьяну Кормышкину вовлекли в «политические разборки».

Об этом пишет пресс-служба партии.

— Как думаете, насколько низко может упасть местная власть, чтобы дискредитировать своего политического оппонента? Плинтус значительно выше, скажу я вам. Представители нашей местной власти пробили дно, - заявил Юрий Кормышкин.

Также депутат рассказал, что в прошедшую пятницу на Николаевский областной совет пришло письмо, в котором сообщалось, что у его супруги Татьяны Кормышкиной якобы обнаружили коронавирус.

— Вопрос, почему именно на областной совет, когда моя жена никогда там не работала и не имеет к этому зданию никакого отношения, я уже не задаю. Меня интересует по какому праву адресаты и инициаторы этой клеветы огласили персональные данные моей жены совершенно посторонним людям. Об этом я, кстати, уже поинтересовался в правоохранительных органах. Надеюсь, реакция последует оперативно, - написал Юрий Кормышкин.

При этом депутат опроверг информацию о заболевании супруги, заявив, что тест на коронавирус дал отрицательный результат. Таким образом, ни у депутата, ни у жены COVID-19 не выявили. ё

Помимо этого, Юрий Кормышкин поблагодарил медперсонал и руководство Николаевской областной инфекционной больнице за сервис и оперативность.

— Я могу лишь догадываться, кто и зачем попытался сделать эту «диверсию» в адрес моей семьи, и предполагаю, что таким образом сорвалась попытка парализовать работу облсовета. Ведь я неоднократно высказывался с критикой в адрес руководства Николаевской ОГА и облсовета. И понимая, что уголовными преследованиями меня не запугать, эти субъекты, видимо, решили давить через семью. Более того, не секрет, что сейчас для агрария «жаркий» сезон, и такой шаг мог бы негативно повлиять на работу компании ООО ТОВ «СП «ПАЕК», мы могли понести убытки. Но не тут-то было. Я публично предоставляю документы, которые подтверждают мои слова, и обращаюсь в правоохранительные органы, чтобы найти виновных и получить ответ, на каком основании разглашаются личные данные мои и моей супруги. Прошу считать это заявление официальным и начать досудебное расследование, - написал Юрий Кормышкин.

Также, депутат облсовета выразил уверенность в том, что закон и правда победят.

— Более того, теперь я ещё пристальнее буду обращать внимание на каждый шаг некоторых чиновников. Это так, предупреждение. Ведь есть закон правды - она всегда в итоге побеждает. Отдельно обращаюсь: Уважаемый президент, когда Вы приедете в Николаев и наведёте порядок в рядах Ваших представителей на местах? Своими действиями эти люди порочат Ваше имя, - добавил Юрий Кормышкин.

Напомним, что супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.