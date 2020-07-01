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Прокурор просит Печерский райсуд Киева применить к экс-президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Соответствующее ходатайство было озвучено в суде в среду, сообщает корреспондент Укринформа.
«Прошу применить к Порошенко Петру Алексеевичу меру пресечения в виде личного обязательства в рамках досудебного расследования — до 10 июля 2020 года. Возложить на Петра Порошенко обязательства являться по каждому требованию к следователю, не отлучаться из Киева, воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по уголовному делу и сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу», — заявил прокурор.
Ранее следственный судья Сергей Вовк отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Игоря Голованя об отводе группы прокуроров.
Адвокат объяснил свое ходатайство необоснованным изменением состава группы прокуроров от 16 июня.
Напомним, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило входит в группу прокуроров по делу в отношении экс-президент Украины Петра Порошенко, которого обвиняют в незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
Сегодня, 1 июля, лидер «Европейской солидарности», экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
Прокурор просит Печерский райсуд Киева применить к экс-президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Соответствующее ходатайство было озвучено в суде в среду, сообщает корреспондент Укринформа.
«Прошу применить к Порошенко Петру Алексеевичу меру пресечения в виде личного обязательства в рамках досудебного расследования — до 10 июля 2020 года. Возложить на Петра Порошенко обязательства являться по каждому требованию к следователю, не отлучаться из Киева, воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по уголовному делу и сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу», — заявил прокурор.
Ранее следственный судья Сергей Вовк отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Игоря Голованя об отводе группы прокуроров.
Адвокат объяснил свое ходатайство необоснованным изменением состава группы прокуроров от 16 июня.
Напомним, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило входит в группу прокуроров по делу в отношении экс-президент Украины Петра Порошенко, которого обвиняют в незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
Сегодня, 1 июля, лидер «Европейской солидарности», экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.