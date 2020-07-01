Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект № 2693 «О медиа» в первом чтении. При этом пока неизвестно когда Рада будет рассматривать данный законопроект.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель комитета Никита Потураев.

По его словам, в настоящее время есть риск не успеть рассмотреть законопроект до конца третьей очередной сессии ВР, которая завершится 17 июля.

«Комитет рекомендовал Верховной раде рассмотреть законопроект и принять в первом чтении. Сейчас сложно сказать, когда будем предлагать Верховной раде рассмотреть его до каникул. Но посмотрим, спрогнозировать, сможем ли рассмотрим его до каникул, я пока не могу. Там еще куча важных законопроектов. Наша инициатива тоже важна, но посмотрим, будем выбирать между самым срочным и важным», — заявил Никита Потураев.

Нардеп отметил, что уже сегодня понятно, что принятие проекта попытаются блокировать. Потураев не исключает, что закон «О медиа» получит тысячи спам-поправок.

«Есть уверенность, что он будет заспамлен, я бы сказал. Поправками. Я убежден, что их будет много. Попытки заблокировать его будут. Но все равно, второе чтение состоится только в сентябре. Поэтому время поработать с этим будет», — добавил он.

Напомним, что журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта № 2693 «О медиа» как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.