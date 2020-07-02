Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте регулятора.

— Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка, – указано в заявлении.

Правление НБУ призвало Президента, Правительство и политиков «эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и законом Украины О Национальном банке Украины».

В Офисе президента заявили, что дискуссии вокруг деятельности Нацбанка должны основываться на принципах профессионализма и быть лишены политической окраски, чтобы избежать негативного влияния на его деятельность.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».