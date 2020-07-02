Вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка будет рассматриваться на заседании фракции «Слуги народа». Перед этим, заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета.

Об этом РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев.

Данил Гетманцев не исключает, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.

— Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке, — пояснил Данил Гетманцев.

Кроме того, нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

— Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки, — отметил Данил Гетманцев.

Ранее в Офисе президента заявили, что дискуссии вокруг деятельности Нацбанка должны основываться на принципах профессионализма и быть лишены политической окраски, чтобы избежать негативного влияния на его деятельность.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».