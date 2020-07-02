Начало рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

Об этом заявили в Нацполиции.

Там напомнили, что с момента завершения досудебного расследования по делу Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам уже прошло 42 дня. Вместе с тем правоохранители заявили, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен завершить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом он добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков.

Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.

Также напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков ушел от прямого ответа на вопрос, встречался ли он с президентом Владимиром Зеленским после его пресс-конференции, и если такая встреча была, то связаны ли с ней изменения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.