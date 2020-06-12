Министр внутренних дел Арсен Аваков ушел от прямого ответа на вопрос, встречался ли он с президентом Владимиром Зеленским после его пресс-конференции, и если такая встреча была, то связаны ли с ней изменения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Громадське.

—Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, в том числе и дело Шеремета. Президент публичное лицо, выполняющее свои полномочия. В Конституции не написано, что он должен руководить каким-то следствием и так далее. Зарубите себе это на носу. Более того — и министр этим не занимается. Есть материалы следствия, к которым в соответствии с законом под расписку следственного мы получаем доступ. Есть ознакомления, — сказал Арсен Аваков на пресс-конференции в Запорожье 12 июня.

Он добавил, что на сегодняшний день материалы по делу Шеремета открыты для защиты и переданы в суд.

Он призвал журналистов «прекратить политические спекуляции» и дать отправить дело в суд, чтобы там защита и обвинение озвучивали свои аргументы, а суд принял решение.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен завершить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом он добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков.

Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.

Также напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.

Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.

Позже суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога 20 фигурантов дела о стрельбе в Броварах. В домах участников конфликта в Броварах на Киевщине обнаружили ружья, карабины, пистолеты, ножи и защитную амуницию.

25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.

Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.