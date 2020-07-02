Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному отделения Нацполиции в Кагарлыке Киевской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Правоохранитель подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статья 127 Уголовного кодекса).

– Установлено, что во время событий в ночь с 23 на 24 мая 2020, полицейский по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, - сообщили в ГБР.

Отмечается, что после начала досудебного расследования по этому делу, в ГБР стали обращаться другие лица, сообщавшие о пытках. Так, по данным следствия, в начале января работники полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух задержанныех для получения признания в совершении краж.

– Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в отделение - применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня. Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести, - собщили в ГБР.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.

Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.