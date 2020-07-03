В Киевском апелляционном суде 3 июля продолжили рассматривать ходатайство о смене меры пресечения подозреваемому в убийстве активисту, бывшему лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко.

Суд заявил, что будет ограничивать количество поручителей, чьи заявления он будет принимать, сообщил на своей странице в Facebook Стерненко.

– Хотя на прошлом заседании говорили, что заслушают всех, - отметил он.

В суд пришла глава партии «Голос» Кира Рудык. Она заявила о желании взять Стерненко на поруки. Также поручителем хотят выступить нардепы от «Голоса» Роман Лозинский и Ярослав Юрчишин. Каждому поручителю судья задает вопрос, почему он готов взять подозреваемого на поруки.

Первое заседание по смене меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста прошло 26 июня. Суд объявил перерыв до 3 июля, сообщив, что вначале будут заслушаны все поручители.

Как известно, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Это было уже третье за полгода нападение на Стерненко.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статье 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Напомним, 18 мая СБУ вызвала активиста Сергея Стерненко для проведения следственных действий.

Перед этим генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что одесскому активисту Сергею Стерненко вручат сообщение о подозрении.



