Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции о круглосуточном аресте эксглавы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Сам Стерненко считает такое решение суда несправедливым и говорит, что меру пресечения оставили без изменений «из-за давления Зеленского, Венедиктовой и Авакова».

Отметим, что 26 июня на заседании суда адвокаты отметили, что суд первой инстанции выбирал меру пресечения с учетом рисков расследования, но еще 25 июня Стерненко заявлял, что Служба безопасности Украины завершила расследование его дела.

Напомним, 18 мая СБУ вызвала активиста Сергея Стерненко для проведения следственных действий.

Перед этим генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что одесскому активисту Сергею Стерненко вручат сообщение о подозрении.



