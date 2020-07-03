Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в российскую конституцию поправок, за которые проголосовали на общенациональном референдуме. Поправки вступят в силу 4 июля.

Соответствующий указ обнародован на официальном портале правовой информации РФ.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России и аннексированном ею Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.

Соединенное Королевство заявило, что не признает результаты голосования на референдуме по поправкам к Конституции РФ, проведенном в аннексированном Крыму.