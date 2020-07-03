Глава фракции партии «Наш край» в Николаевском областном совете, генеральный директор группы компаний ООО «СП «ПАЕК», глава депутатской комиссии по вопросам АПК Юрий Кормышкин обеспокоен, что из-за реорганизации Баштанского, Снигиревского, Витовского водных хозяйств Николаевской области, инициированных Госводагенством, может быть уничтожена вся система орошения.

Это угрожает потерей урожая в будущем, сообщает пресс-служба политсилы.

Генеральный директор ООО «СП «ПАЕК» отметил, что ему стало известно о ликвидации водных управлений в Николаевской области и массовом сокращении людей. В связи с тем, что климат на Юге Украины стремительно меняется, орошение в будущем будет играть здесь решающую роль. Надежды на будущий урожай может перечеркнуть необдуманное решение Госводагенства, считает Юрий Кормышкин.

«Я очень люблю Украину и место, где родился, живу и работаю ради его процветания. Николаевская область для меня — родной дом. Я как аграрий также очень ценю щедрые дары земли, которые каждый год она посылает нам. Горжусь тем, что наша область славится, как один из ведущих аграрных регионов нашей страны. Но у меня болит душа за то, что вскоре мы можем всего этого лишиться. Мне стало известно о молниеносных ликвидациях водных управлений в области и массовых сокращениях их работников, которые начались в этом году. Речь идет об увольнении сотни людей, а также о лишении возможности орошать тысячи гектар сельхозземель. Еще больней от того, что такие поползновения происходят и в других областях Украины. Но, конкретно Юг Украины — это уже давно зона рискованного земледелия. Глобальное потепление уже не кажется таким далеким: с каждым годом температура воздуха все выше, а без дождевые периоды все длиннее. И в таких условиях без воды никак нельзя! И это при том, что земли Николаевщины составляют 10% от общей площади пахотных земель в стране», — обеспокоен аграрий.

Юрий Кормышкин сообщил, что на металл режется оборудование насосных станций в Березнеговатском и Баштанском районах, а Баштанское, Снигиревское и Витовское управления водного хозяйства в связи с их реорганизацией были фактически уничтожены.

«На протяжении нескольких лет в области было восстановлено более 10 тысяч гектаров орошаемых земель, а в прошлом году было полито 33 тысячи гектаров, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. Мы набрали оборот в развитии орошения, но уже за первые полгода на металл порезано оборудование семи насосных станций в Березнеговатском и Баштанском районах. По инициативе Госводагентства наиболее мощные управления водного хозяйства области: Баштанское, Снигиревское и Витовское были реорганизованы путем передачи их основных фондов на баланс Управления каналов реки Ингулец и ликвидации управлений как отдельных подразделений без обоснования причин реорганизации. Благодаря таким стремительным действиям более 60 тысяч оросительных гектаров будет уничтожено», — добавил он.

Также Юрий Кормышкин призвал всех аграриев региона объединиться, чтобы не допустить преступных действий Госводагенства. Следующие засуху аграрии Николаевщины могут не пережить, считает депутат.

«Я призываю своих коллег-аграриев не оставаться в стороне, объединить усилия и потребовать вмешаться в работу руководство области! Также я как глава аграрной комиссии на ближайшем заседании приглашаю заслушать руководство Регионального офиса водных ресурсов о положении дел на сегодняшний день. Если нас лишат орошения, то следующую засуху аграрии не переживут и Николаевщина утратит статус аграрного региона! Этого нельзя допустить», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что аграрии Николаевской области в 2020 году могут остаться без урожая. В связи с этим они просят государство помочь и компенсировать потери.

По официальным данным, в Николаевской области из-за аномально теплой зимы и засухи погибли почти 38 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, еще 25 тысяч гектаров пострадали частично.

Напомним, что в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в 2020 году в Украине соберут только 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.