Нидерландский окружной суд, расследующий дело о сбитом над Донбассом самолете Малазийских авиалиний, рассмотрит все версии трагедии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что таким образом судьи удовлетворили соответственное прошение защиты – адвокатов подозреваемого Олега Пулатова.

До следующего заседания, которое состоится 31 августа, следственные судьи должны опросить всех дополнительных свидетелей, а защита россиянина Пулатова должна встретиться со своим клиентом, поскольку, по их словам, ранее сделать это помешал COVID-19.

Среди возможных сценариев указываются следующие: борт над Донбассом был сбит сепаратистами ракетой Бук, гражданский самолет был поражен по ошибке или что он использовался в качестве щита для военного самолета.

Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.