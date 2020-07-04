В Министерстве внутренних дел Украины предлагают наказывать за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения административным арестом на 15 суток.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте МВД.

Отмечается, что речь идет о повторном нарушении.

– МВД и Национальная полиция считают целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток. При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии, – отмечается в сообщении.

В МВД уточнили, что за 6 месяцев 2020 года оформлено уже 67 тысяч 692 протокола об управлении транспортом в состоянии опьянения, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Эта статистика свидетельствует, что одного только большого штрафа недостаточно для борьбы с таким общественно опасным явлением, как управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, – подчеркивается в сообщении.

При этом в МВД заявили, что поддерживают принятие Верховной Радой и подписание президентом Владимиром Зеленским закона № 3314, которым отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Этим документом предусмотрено возвращение ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях.

Как объяснили в МВД, в среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает 2-3 часа.

Как известно, с 1 июля в Украине была введена уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также под воздействием лекарств, снижающих внимание.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде.