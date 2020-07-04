С понедельника, 6 июля, восстанавливается работа автомобильного пункта пропуска «Будомеж-Грушев».

Об этом сообщает ГПСУ.

– Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска «Будомеж-Грушев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска возобновит свою работу с 1:00 по киевскому времени понедельника, 6 июля.

Напомним, 20 мая Украина открыла все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.

17 июня Кабинет Министров сегодня на заседании восстановил пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.