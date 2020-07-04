Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова получила от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера.
Об этом сообщили в пресс-службе суда в Нидерландах по итогам заседания 3 июля, пишет Европейская правда.
Суд разрешил защите Пулатова получить доступ и осмотреть реконструкцию MH17 со своим экспертом и оценить повреждения.
Суд также решил, что еще один запрос будет направлен в Соединенные Штаты по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты. Суд отметил, что последний запрос на эти изображения был в 2016 году и теперь необходим повторный, поскольку в суде началась экспертиза.
В то же время суд не принял пока решения по значительному количеству запросов защиты россиянина, в частности, о необходимости расследования альтернативных версий крушения самолета.
– Защита считает, что объяснения (причин катастрофы), отличные от сценария с «Буком», нельзя исключать. Суд отмечает, что в этом случае в первую очередь должны быть обжалованы основы сценария с «Буком», представленные прокуратурой. Обвиняемый еще не сделал никаких заявлений по этому поводу. Его ход действий при рассмотрении важен. Если обвиняемый заявляет, например, что он был где-то совсем в другом месте и не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями, зачем ему хотеть расследовать другие сценарии?, - говорится в сообщении суда.
Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении убытков.
Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова получила от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера.
Об этом сообщили в пресс-службе суда в Нидерландах по итогам заседания 3 июля, пишет Европейская правда.
Суд разрешил защите Пулатова получить доступ и осмотреть реконструкцию MH17 со своим экспертом и оценить повреждения.
Суд также решил, что еще один запрос будет направлен в Соединенные Штаты по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты. Суд отметил, что последний запрос на эти изображения был в 2016 году и теперь необходим повторный, поскольку в суде началась экспертиза.
В то же время суд не принял пока решения по значительному количеству запросов защиты россиянина, в частности, о необходимости расследования альтернативных версий крушения самолета.
– Защита считает, что объяснения (причин катастрофы), отличные от сценария с «Буком», нельзя исключать. Суд отмечает, что в этом случае в первую очередь должны быть обжалованы основы сценария с «Буком», представленные прокуратурой. Обвиняемый еще не сделал никаких заявлений по этому поводу. Его ход действий при рассмотрении важен. Если обвиняемый заявляет, например, что он был где-то совсем в другом месте и не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями, зачем ему хотеть расследовать другие сценарии?, - говорится в сообщении суда.
Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении убытков.
Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.