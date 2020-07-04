Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова получила от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера.

Об этом сообщили в пресс-службе суда в Нидерландах по итогам заседания 3 июля, пишет Европейская правда.

Суд разрешил защите Пулатова получить доступ и осмотреть реконструкцию MH17 со своим экспертом и оценить повреждения.

Суд также решил, что еще один запрос будет направлен в Соединенные Штаты по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты. Суд отметил, что последний запрос на эти изображения был в 2016 году и теперь необходим повторный, поскольку в суде началась экспертиза.

В то же время суд не принял пока решения по значительному количеству запросов защиты россиянина, в частности, о необходимости расследования альтернативных версий крушения самолета.

– Защита считает, что объяснения (причин катастрофы), отличные от сценария с «Буком», нельзя исключать. Суд отмечает, что в этом случае в первую очередь должны быть обжалованы основы сценария с «Буком», представленные прокуратурой. Обвиняемый еще не сделал никаких заявлений по этому поводу. Его ход действий при рассмотрении важен. Если обвиняемый заявляет, например, что он был где-то совсем в другом месте и не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями, зачем ему хотеть расследовать другие сценарии?, - говорится в сообщении суда.

Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении убытков.

Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.