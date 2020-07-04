Реконструкцию коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» включили в перечень проектов «Большая стройка», инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

По словам Александра Стадника, аэропорт является первоочередным заданием его самого и Владимира Зеленского.

— Провел рабочее совещание относительно строительства Николаевского аэропорта. Аэропорт — первоочередное задание Президента Украины Владимира Зеленского и мое, так как этот объект включен Министерством регионального развития в национальный проект «большая стройка». Во время заседания проанализировали состояние дел, касательно финансирования этого объекта и выполнения соответствующих работ для того, чтобы аэропорт заработал, — написал Александр Стадник.

«Большая стройка» это совместный проект президента и правительства, цель которого - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.

Отметим, что ранее Александр Стадник заявлял, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.

Напомним, директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, который уже больше года пытается отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.