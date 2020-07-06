Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, предварительно, из-за отказа двигателя.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, пишет УНН.

– В 05:20 ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 (по предварительной информации — из-за отказа двигателя). В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал, — говорится в сообщении.

По словам источника в оперативных службах, погибший был бортмехаником. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами.

Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростовской области. Глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский отметил, что на земле разрушений нет.

– Вертолет упал на поля рядом с поселком Кирсалово. Это территория поселения, разрушений там нет, — сказал собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе МЧС, Ми-2 совершил жесткую посадку при проведении обработки рисовых чеков ООО «Энергия».

Южная транспортная прокуратура приступила к проверке после инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиазавода совершил аварийную посадку в районе 6-го километра Овидиопольской дороги. Оба летчика погибли.