Производственная практика — это важная составляющая учебного процесса, — уверен директор николаевского судоремонтного предприятия «Юг-Судоремонт» Сергей Бурковец, предоставляя студентам НУК имени адмирала Макарова возможность закрепить свои знания на деле.

Об этом Сергей Бурковец написал на своей странице в Facebook.

— Уже больше 5 лет наша компания принимает студентов-практикантов НУК им. Адмирала Макарова. Закрепить знания, получить практические навыки — вот основная задача. Уверен, что наш опыт в организации ремонтных работ будет полезен для будущих электромехаников, — рассказал Сергей Бурковец.

Ранее сообщалось, что компания «Юг-Судоремонт» завершает ремонт научно-исследовательского судна «Дельта» Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.