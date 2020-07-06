ВОЗ и Евросоюз передали Украине лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы общей стоимостью 3,5 миллиона евро для 27 лабораторных центров, осуществляющих исследования на обнаружение COVID-19.

Об этом на брифинге сказал руководитель отдела «Местное и человеческое развитие» Представительства ЕС в Украине Фредерик Куне, сообщает корреспондент Укринформа.

«Кризис с COVID-19 стал большой неожиданностью, ЕС и государства-члены Европейского Союза готовы оказать поддержку в управлении этим кризисом. 27 лабораторий получат оборудование общей стоимостью 3,5 млн евро. Мы уверены, что это действительно очень поможет», — сказал Фредерик Куне.

Среди оборудования, в частности, 25 амплификаторов для проведения ПЦР-исследований. Поставки будут распределяться по лабораториям в соответствии с потребностями, определенными Минздравом и Офисом Президента, и продлятся до конца августа. Оборудование, которое будет передано лабораториям, позволит сократить время на проведение лабораторного исследования по выявлению возбудителя коронавирусной болезни, и таким образом увеличить количество тестирований.

Как отметил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, предоставленное оборудование позволит вдвое, а то и втрое увеличить количество тестов на COVID-19, которые осуществляют областные лабораторные центры.

На данный момент, по его словам, Украина проводит до 80 тысяч тестов на COVID-19 в неделю.

«Количество лабораторий, которое было в самом начале эпидемии, — три. Они проводили 200-300 исследований в сутки. Сегодня мы имеем в нашей системе реагирования 82 лаборатории, которые проводят до 14 тысяч исследований в сутки и около 80 тысяч в неделю», — отметил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 543 человек. Также зафиксировали 13 летальных случаев, а 327 человек выздоровели. В Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 461 подтвержденный случай.



