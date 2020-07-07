Во вторник, 7 июля, в Николаевской области ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквальной ветер.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди. Днем по Киевской области, в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с (І уровень опасности), - говорится в сообщении.

Неделю назад в Николаеве в результате дождя затопило часть улиц.