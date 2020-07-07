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По состоянию на 10 утра 7 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19 - оба в Николаеве.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 463 подтвержденных случая, из них 62 медика.
Выздоровели за сутки 16 человек, всего вылечилось 328. 11 человек умерло от последствий COVID-19.
Всего обследовано ПЦР - 11327 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека. В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5421 исследования методом ИФА.
За минувшие сутки выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19. За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 - 1169 человек, из которых: 380 человек госпитализировано, 789-ти назначено амбулаторное лечение.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 7 июля на стационарном лечении находится 51 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 14 больных, в других инфекционных стационарах - 37 человек, в том числе: Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) - 13 больных и 2 с подозрением; Южноукраинская городская многопрофильная больница - 14 больных COVID-19 и 3 с подозрением, городская больница Николаева №1 - 5 человек с подозрением.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 564 человек.
По состоянию на 10 утра 7 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19 - оба в Николаеве.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 463 подтвержденных случая, из них 62 медика.
Выздоровели за сутки 16 человек, всего вылечилось 328. 11 человек умерло от последствий COVID-19.
Всего обследовано ПЦР - 11327 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека. В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5421 исследования методом ИФА.
За минувшие сутки выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19. За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 - 1169 человек, из которых: 380 человек госпитализировано, 789-ти назначено амбулаторное лечение.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 7 июля на стационарном лечении находится 51 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 14 больных, в других инфекционных стационарах - 37 человек, в том числе: Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) - 13 больных и 2 с подозрением; Южноукраинская городская многопрофильная больница - 14 больных COVID-19 и 3 с подозрением, городская больница Николаева №1 - 5 человек с подозрением.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 564 человек.