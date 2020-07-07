Сегодня снова был подтоплен понтонный мост в Снигиревской ОТГ, который соединяет 18 сел с районным центром.

Об этом рассказал депутат областного совета, глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин, сообщает пресс-служба политической партии.

— Вот к чему приводят двойные стандарты. Внимательно посмотрите на эти фото и видео из Снигиревской ОТГ: всем видно, как прогибается мост под большегрузами? А где полиция, которая должна контролировать выполнение запрета проезда транспорта, весом более 5 тонн? А где бетонные блоки или шлагбаум, запрещающий въезд? Где хоть кто-то, кто бы контролировал сохранность этого горе-моста и безопасность человеческих жизней?!, - задает вопросы Кормышкин.

Депутат рассказал, что из года в год глава ОТГ Леонид Голобля и его друг, бывший глава администрации Иван Кухта жалуются, что Кормышкин уничтожает мост. И вспоминает, как в прошлом году власть поставила бетонные блоки, чтобы перекрыть проезд. Напомним, что в этом году предприятие, где депутат является конечным бенефициаром, решило вопрос для безопасного проезда не только своего транспорта, а и жителей Снигиревской ОТГ, установив временную переправу до решения властью проблемы моста.

— Сегодня мост утонул снова. Так может быть, Леонид Голобля и бывший чиновник Иван Кухта, проблема не в Кормышкине, а в несостоятельности местной власти - в ваших управленческих решениях? Где бетонные блоки? Или мост уже не аварийный? Транспорт Кормышкина не ездит по аварийному мосту, и теперь нет препятствий проезда, мост «не тонет», а машины идут. Почему в прошлом году мне не давали спокойно завершить уборку и умышленно работали на уничтожение моего предприятия? Почему, по вашей логике, всем можно пользоваться мостом, а Кормышкину нельзя? Когда не было временной переправы, установленной аграриями, местные полиция и мэрия запрещали, а сегодня даже не контролируют поток транспорта. Уважаемые хранители порядка, сколько штрафов вы уже выписали за проезд через мост транспорту, весом более 5 тонн?, - обращается к власти депутат.

Юрий Кормышкин рассказал, что не нужно никаких экспертиз, и невооруженным глазом видно, что с такой эксплуатацией мост долго не выстоит.

— Кого же потом будете делать виноватыми? Мои автомобили по нему не ездят. Так что рекомендую придумать, что вы теперь будете говорить избирателям на будущих выборах. И, да, совсем забыл, с праздником!, - передал привет руководству района и области Кормышкин.

Ранее сообщалось, что Юрий Кормышкин обеспокоен, что из-за реорганизации Баштанского, Снигиревского, Витовского водных хозяйств Николаевской области, инициированных Госводагенством, может быть уничтожена вся система орошения.