Представитель инициативной группы жителей улицы Железнодорожной в Ингульском районе Николаева, которые страдают от большого количества грузового транспорта возле их домов, Денис Никитин высказал недовольство, что областная власть вместо решения критически важной проблемы с фурами, занимается «туристическими магнитами».

Об этом он сказал в понедельник, 6 июля, во время встречи с мэром Николаева Александром Сенкевичем и представителями стивидорных компаний и портов города, сообщают НикВести.

Выступая перед присутствующими, Денис Никитин отметил, что жители улицы Железнодорожной не против дальнобойщиков - водителей фур, которые возят зерно и другое сырье в порты Николаева. По его словам, проблема заключается в том, что ни власть, ни бизнес не делают ничего, чтобы урегулировать ситуацию и избежать скопления фур на несколько километров у въездов в Николаев, а также компенсировать неудобства, которые те создают жителям города, в частности улицы Железнодорожной.

— Люди видят постоянные пробки, разбитые дороги, ужасную экологию, грязь, пыль, летом добавилось то, что сейчас происходит на подступах к городу. Местные жители не против дальнобойщиков — это уважаемые люди, их труд очень тяжелый. То, что мы видим сейчас, это называется полное бездействие властей, потому что власть не делает буквально ничего, чтобы урегулировать ситуацию, - сказал Денис Никитин.

Грузовики на улице Железнодорожной, 3 июля Грузовики на улице Железнодорожной, 3 июля

Он считает, что подобные совещания должны проводиться с участием руководства облгосадминистрации.

— То, что мы собрались — это хорошо, но почему здесь не присутствует губернатор области? Дороги областного значения, к нам катятся эти фуры через всю Украину. Я считаю, если делать отстойники, то это должна быть территория за чертой города. А это земля областного значения. Значит, решение должен принимать губернатор. Сейчас кроме работы полиции, на которую все повесили, я не вижу вообще никого. Это бездействие привело к сталкиванию лбами жителей города, дальнобойщиков и полиции, - отметил николаевец.

Денис Никитин призвал николаевские городскую и областную власти, представителей портов и Администрации морских портов Украины объединить усилия и заняться решением проблемы, которая возникла в Николаеве и привела фактически к транспортному коллапсу в городе и области. При этом, он упрекнул Николаевскую ОГА, что там чиновники занимаются «туристическими магнитами» вместо решения первоочередных проблем.

— Посмотрите, в каких условиях сейчас живет практически весь город, дальнобойщики не имеют никаких условий (для отдыха в ожидании своей очереди для заезда в порт, - прим.). В каких условиях представители полиции, молодые ребята оказались в шкуре водителей, на них оказывается психологическое давление. А все это из-за того, что городская и областная власти, представители стивидорных компаний, Администрация морских портов Украины — вы все звенья одной большой цепи, одного большого бизнеса. Стыдно, когда в городе находятся такие предприятия. Николаев пасет задних. «Туристические магниты», какие «туристические магниты»? Кого мы будем сюда приглашать, что мы увидим?, - сказал Денис Никитин.

Отметим, что поиск так называемых «туристических магнитов» в регионе - это задача, которую перед главами облгосадминистраций ранее поставил глава Офиса президента Андрей Ермак по развитию туризма. Предлагалось определить около пяти самых привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения в каждом регионе. На оснований этих предложений будет разработана программа развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие.

В Николаевской ОГА 17 июня прошло торжественное заседание совета по вопросам туризма, во время которого были представлены 6 «туристических магнитов» области — фестивали Performance Jazz 2020, Ultra Fest Трихаты, Mykolaiv Fest, «Ивана Купала» на территории Галициновской ОТГ, Extreme Fest в Южноукраинске, фестиваль национальных культур «Дружба».

Напомним, вечером 5 июля, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.

Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.