Соединенные Штаты Америки выйдут из ВОЗ 6 июля 2021 года.

Об этом во заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Корреспондент.

— 6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года, − сообщил Стефан Дюжаррик.

По словам Стефана Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерриш должен будет проверить выполнение всех условий со стороны США, необходимых для выхода из Всемирной организации здравоохранения.

— Эти условия включают уведомление (о выходе) за один год и полное погашение <...> финансовых обязательств, − отметил представитель генсека.

Ранее президент Дональд Трамп уведомил американский Конгресс об официальном выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Глава государства пошел на такой шаг в разгар пандемии.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.

Отметим, конфликт между Трампом и ВОЗ возник из реагирования организации на пандемию коронавируса, которое президент США считает медленным. Трамп также обвинял ВОЗ в подыгрывании Китаю и помощи в сокрытии вспышки коронавируса в Ухане.