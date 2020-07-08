Иран не идет на переговоры с Украиной относительно решения вопроса о компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ, который 8 января сбили вблизи Тегерана. Хотя Иран заявлял о готовности выплатить компенсацию.

Об этом в интервью «BBC Украина» рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, МИД Украины отправило ноту с предложением начать переговоры о компенсации, но получила отказ.

— Буквально сегодня (интервью состоялось 7 июля - прим.) мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров, — сказал Енин.

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных суммах компенсации, так как суммы определяются по результатам комплексной экспертизы. По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

— Мы над ней (над политической волей - прим.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс, — отметил Енин.

Как известно, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.

Также напомним, что заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что существует несколько судебных инстанций в Гааге, к которым может обратиться Украины по сбитому в январе украинскому самолету «Международные авиалинии Украины».