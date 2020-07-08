По состоянию на 10 утра 8 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 465 подтвержденных случая, из них 62 медика.

Николаев - 79 человек;

Южноукраинск - 135 человек (+1);

Первомайск - 19 человек (+1);

Арбузинский район - 7 человек;

Баштанский район - 1 человек;

Братский район - 4 человека;

Березнеговатский район - 1 человек;

Веселиновский район - 1 человек;

Витовский район - 1 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

Врадиевский район - 34 человека;

Доманевский район - 78 человек;

Казанковский район - 2 человека;

Кривоозерский район - 11 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 40 человек;

Очаковский район - 1 человек;

Первомайский район - 5 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели за сутки 2 человека, всего вылечилось 330. 11 человек умерло от последствий COVID-19.

Всего обследовано ПЦР - 11447 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 120 человек. В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5794 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки выявлено 19 человек с подозрением на COVID-19. За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 - 1188 человек, из которых: 384 человек госпитализированы, 804 назначено амбулаторное лечение.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 7 июля на стационарном лечении находится 48 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 14 больных, в других инфекционных стационарах - 34 человека, в том числе: Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) - 13 больных и 4 с подозрением; Южноукраинская городская многопрофильная больница - 13 больных COVID-19 и 4 с подозрением.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 7 июля, Коронавирусное заболевание обнаружили у 807 человек. Также 926 пациентов выздоровели и 23 умерли.