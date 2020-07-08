Заместитель Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что стоимость реконструкции детского садика №15 в Ингульском районе может превысить 49 миллионов гривен.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

Мэр Александр Сенкевич на заседании вынес на рассмотрение вопрос в внесении изменений по объекту бюджета развития, главным распорядителем которого является управление капитального строительства Николаевского городского совета, а именно реконструкции детского садика №15.

В свою очередь член исполкома Александр Садыков поинтересовался какой будет итоговая стоимость работы. В ответ на это Юрий Степанец заявил, что на сегодняшний день она составляет 49 миллионов гривен и отметил, что это еще не окончательная сумма.

— Стоимость работ составляет 49 миллионов гривен. После проведенной экспертизы была определена такая сумма. Но это корректировка, не конечная стоимость, — заявил Юрий Степанец.

Напомним, что в 2018 году депутаты Николаевского городского совета приняли решение о покупке целостного имущественного комплекса бывшего детского сада №15 по улице Космонавтов для его реконструкции.

В июне 2020 года стало известно, что реконструкция детского садика №15 обойдется бюджету в 50 миллионов гривен, вместо обещанных 5 миллионов.