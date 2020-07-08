Николаевцы обвинили политика Владислава Чайку в плагиате идеи запустить поезд из Корабельного района в центр Николаева для перевозки горожан.

Напомним, Владислав Чайка 6 июля на своей странице в социальной сети Facebook предложил запустить поезд из Корабельного района, который будет курсировать либо к грузовому, либо к пассажирскому вокзалам. Осуществлять перевозки он предложил так называемыми «рельсовыми автобусами».

Однако, жители Николаева уличили бизнесмена в плагиате. Так, Виктор Гладенко опубликовал видео украинского блогера Олега Васильева, который на своем YouTube канал 4 июля разместил ролик в котором рассказал о идее запуска «рельсового автобуса» в Николаеве.

— Это зашквар будущего возможного кандидата в мэры Николаева! Открытый плагиат со словами: «Я считаю, мое предложение, ответ на поверхности и тому подобное». Эти идеи он (Владислав Чайка, - прим.) изложил в заметке день назад. Но 4 июля 2020 га ютуб-канале Олег Васильев выложил видео с точно такими же предложениями по рельсобусу, — заявил Виктор Гладенко.

В комментариях под публикациями о предложении Влада Чайка другие пользователи также обвиняют бизнесмена в плагиате и попытке выдать идею блогера за свою.

В свою очередь бизнесмен в своем Telegram-канале заявил о том, что он испытывает радость от того, что блогер поддержал идею запуска в Николаеве «рельсового автобуса».

— Я очень рад, что свое видение о создании рельсобуса в Николаеве предложил и известный в Украине автор видеообзоров о железнодорожном и общественном транспорте Олег Васильев. Только вместе, мы сможем сделать Николаев, городом для комфортного проживания людей! — написал Влад Чайка.

Напомним, партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка поздравил жителей города с Днем Конституции Украины, рассказал об истории развития конституционализма и вкладе в него Пилипа Орлика, а также пожелал соблюдения Основного Закона в стране.