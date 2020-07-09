Заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко не собирается в отставку из-за высказываний в адрес коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой и возможной участницы выборов мэра Николаева Татьяны Домбровской.

Об этом он заявил в интервью «Радіо Свобода».

— У меня лично такое мнение не возникало. Я слушал эти мысли (об отставке, — прим.) с разных сторон, но я пытался их на себя примерить и я понимал, что это репутационная ошибка, но для меня как для политика, пока я не все сделал, что планировал для себя в политике. Я хотел бы еще этим позаниматься немного, — сказал Александр Корниенко.

На вопрос журналиста, как семья отреагировала на ситуацию, Корниенко ответил, что не хотел бы это комментировать.

— Моя семья и так страдает из-за моей популярности, — сказал Александр Корниенко.

Напомним, глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко после того, как часть его разговора с главой фракции Давидом Арахамией попала в прямую трансляцию НикВестей, принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись разговора якобы была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.

Позже он еще раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.